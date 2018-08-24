Фарватер Эльбы все-таки расширят

Завершена процедура корректировки плана работ по дноуглублению и расширению фарватера реки Эльба, в который по согласованию с Федеральным административным судом в Лейпциге были внесены доработки, устраняющие экологические риски. Таким образом, получены все правовые разрешения для начала работ, сообщается на официальном сайте порта Гамбург.

«Это хорошая новость для наших клиентов в целом и для Гамбурга, в частности», - отметил сопредседатель правления Hamburg Marketing Аксель Маттерн. «Мы долго ждали этого дня и теперь надеемся на, что работы начнутся в ближайшее время», - добавил член исполнительного совета Инго Эглофф.

Отмечается, что порт Гамбург е готов принимать и обрабатывать мегаконтейнеровозы вместимостью свыше 20 тыс. TEU. После дноуглубления и расширения фарватера реки Эльба в Гамбург смогут заходить суда с осадкой 14,5 м (сейчас максимально допустимая осадка 1,5 м), причем объем перевозимого груза может увеличиться на 1 800 TEU за один судозаход. Кроме того, движение судов по реке Эльбе будет возможно в двух направлениях, без существующих ограничений.

Напомним, что в феврале этого года Федеральный административный суд в Лейпциге окончательно отклонил последние иски против официального разрешения дноуглубления и расширения фарватера реки Эльбы и дал разрешение на работы при условии проведения ряда мероприятий, устраняющие экологические риски. Решение по проекту дноуглубления и расширения фарватера Эльбы не принималось в течение нескольких лет из-за обращений в суд экологических организаций, которые утверждали, что эти работы могут негативно повлиять на окружающую среду.