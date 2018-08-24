ПАО «НОВАТЭК» выплатит дивиденды

Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» принял решение рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды за первое полугодие 2018 года. На выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2018 года рекомендовано направить 28 085 830 500 рублей. Таким образом, размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 9,25 рубля (92,50 рубля на одну Глобальную Депозитарную Расписку), что на 33,1% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2017 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 4 сентября 2018 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 10 октября 2018 года. Внеочередное собрание, на котором будет рассмотрен вопрос выплаты дивидендов, пройдет 28 сентября.