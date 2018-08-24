«Оборонлогистика» и «Совфрахт» учредили Хартию

22 августа компания «Оборонлогистика» организовала круглый стол в рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2018»: «Направления совершенствования системы перевозки продукции военного назначения при исполнении Государственного оборонного заказа и программ военно-технического сотрудничества».

В работе круглого стола приняли участие представители компаний-операторов логистических услуг, страховых компаний, представители государственных корпораций и органов государственной власти. Они обсудили существующие проблемы перевозки продукции военного назначения.

По мнению участников, недобросовестное исполнение заказов на перевозку военной и специальной техники стало системной проблемой отрасли. Генеральный директор «Оборонлогистики» А. Филатов предложил профессиональному сообществу инициативно развивать инструменты саморегулирования этого вида деятельности.

По итогам круглого стола была учреждена «Хартия ответственных перевозчиков и логистических операторов на рынке перевозок продукции военного и специального назначения», содержащая свод принципов саморегулирования транспортных услуг при исполнении контрактов в рамках ГОЗ и ВТС.

Как сообщил А.В. Филатов, основная задача Хартии – способствовать распространению добросовестных практик работы логистических операторов с целью придания им статуса общепринятых стандартов оказания услуг по перевозке продукции военного и специального назначения в интересах государственных заказчиков и предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Учредителями Хартии выступили компании «Оборонлогистика» и «Совфрахт», намерение подписать Хартию в качестве ее участников выразили многие логистические компании.

Учредители и участники Хартии договорились разработать критерии отбора квалифицированных перевозчиков военной продукции, сформировать механизмы оптимизации издержек и страхования рисков без снижения качества услуг, а также оказывать содействие предприятиям ВПК по переводу логистики на квалифицированный аутсорсинг.

Сейчас доля аутсорсинга логистических услуг в России составляет всего 25%, в США – 65%, в Китае – 45%. По мнению участников круглого стола, аутсорсинг логистики не получает широкого развития именно по причине недоверия к поставщикам логистических услуг и отсутствия механизма гарантированного исполнения заказа на должном уровне. Принятие Хартии позволит снять это недоверие, считают в «Оборонлогистике».