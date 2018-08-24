На СКК «Звезда» строят первое судно снабжения

На тяжелом достроечном стапеле СК «Звезда» началось формирование корпуса первого многофункционального судна снабжения ледового класса, сообщается на сайте «Роснефти», которая является заказчиком судна.

На стапельно-опорном устройстве установлена закладная днищевая секция. Производится стыковка 6 секций будущего судна, ведутся работы по установке труб и приварного корпусного насыщения. Как уточнили в СКК «Звезда», «стапельный этап постройки судна – это целый комплекс мероприятий, который предусматривает установку секций будущего судна согласно чертежному плану и их подготовку к сварке».

Всего же предусматривается строительство четырех многофункциональных судов снабжения. В соответствии с графиком строительства спуск на воду первого судна снабжения запланирован на 2019 год.

Также на открытом достроечном стапеле верфи площадью 12 гектаров начались работы по монтажу и установке мобильных укрытий. Это обеспечит непрерывный процесс сборки блоков судов при неблагоприятных погодных условиях. Мобильные укрытия оснащены ходовыми тележками, установленными на крановые рельсы. Внутри укрытий будет использоваться кран-балка грузоподъемностью 5 тонн для выполнения грузоподъемных операций.

По информации «Роснефти», церемония закладки секций четырех судов снабжения ледового класса «Катерина Великая», «Святая Мария», «Владимир Мономах» и «Александр Невский» состоялась почти год назад, 8 сентября 2017 года, во время визита Владимира Путина на «Звезду». «Роснефть» заключила с судоверфью эксклюзивное соглашение о размещении всех своих заказов на строительство новой морской техники и судов. Сегодня в портфеле заказов ССК 26 судов: четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса; 10 танкеров класса «Афрамакс»; 10 арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тысячи тонн; арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тысяч тонн.

Производственная программа ССК «Звезда» разработана до 2035 года исходя из потребностей основных заказчиков и возможностей верфи при загрузке на уровне 80%. Она насчитывает 178 единиц судов и морской техники различных типов.

В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

Первый заказ на изготовление четырех судов снабжения ледового класса «Роснефть» разместила в 2016 году. В 2017-м состоялось подписание пакетного соглашения о проектировании, строительстве, техническом надзоре, эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров типа «Афрамакс». Суда будут построены совместно с компанией Hyundai Heavy Industries и сданы в эксплуатацию начиная с 2021 года.

В октябре 2017 года дочернее общество «Роснефти» «Роснефтефлот» заключило с ССК «Звезда» договоры на строительство 10 арктических танкеров-челноков. Танкеры усиленного ледового класса ARC7 предназначаются для работы во льдах толщиной до 1,8 метра при температуре атмосферного воздуха до минус 45 градусов. Новую серию танкеров планируется использовать для перевозки нефти, добываемой на Пайяхском месторождении, из устья реки Енисей по трассе Северного морского пути как в западном, так и в восточном направлении.