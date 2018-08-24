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    • Контейнероборот портов Испании

    24.08.2018

    • По итогам первого полугодия  2018 года контейнерные порты Испании обработали в сумме 8,4 млн TEU.  Это на 9,9% больше по сравнению с аналогичным  перидом 2017 года.

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