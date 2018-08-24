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    • Грузооборот портов Арктического региона РФ

    24.08.2018

    • В июне текущего года суммарный грузооборот портов Арктического региона за счет увеличения экспортного потока (+9,3%) вырос по сравнению с аналогичным показателем

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