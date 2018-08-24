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    • «Восточный порт» готовит к пуску вагоноопрокидыватели

    24.08.2018

    • АО «Восточный Порт» проводит пусконаладочные работы двух тандемных вагоноопрокидывателей на Третьей очереди специализированного угольного комплекса.

    Каждый механизм специалисты запускают отдельно, при необходимости регулируя его работу. Все испытания проходят под контролем опытных технологов. На сегодняшний день проверена работа системы переворота, которая наклоняет полувагон под углом 160 градусов, благодаря чему уголь ссыпается в подземные приемные бункеры. Испытания успешно прошла и гидравлическая система, удерживающая вагон при наклоне с помощью гидрозажимов и привальной стенки, сообщили SeaNews в компании.

    В настоящее время для каждого вагоноопрокидывателя в наземной части закрытого комплекса установлены основные и вспомогательные металлоконструкции. Завершается монтаж автоматической системы управления и электросетей. Выполняется устройство железнодорожных путей и технологических проездов.

    Тестовый запуск вагоноопрокидывателей для проверки бесперебойного функционирования полного цикла работы оборудования состоится уже в сентябре.

    В компании отмечают, как и на действующем специализированном угольном комплексе, в закрытом комплексе вагоноопрокидывателей на Третьей очереди применены наилучшие доступные технологии, обеспечивающие экологическую безопасность при разгрузке полувагонов с углем. Здание будет оснащено автоматизированными скоростными дверьми в местах входа и выхода полувагонов, системами аспирации и пылеподавления «сухой туман». Оборудование для закрытого комплекса вагоноопрокидывателей поставила компания Marubeni Сorporation.

    На Третьей очереди, как и на действующем специализированном угольном комплексе «Восточного Порта», экологическая безопасность при проведении разгрузочно-погрузочных работ будет достигнута с помощью ветрозащитных укрытий по пути перемещения составов с углем на выгрузку; пересыпных станций закрытого типа; судопогрузочных машин, подающих уголь непосредственно в трюм судна, исключая его попадание в акваторию бухты; системы водного орошения угольных складов; системы многоуровневой фильтрации сточных вод.

    В рамках комплексной экологической программы по переходу на закрытые технологии перевалки угля ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» проводят модернизацию и установку дополнительного высокотехнологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению. Объем инвестиций портового холдинга в мероприятия программы составит более 1,4 млрд рублей.

    После ввода в эксплуатацию объектов Третьей очереди грузооборот АО «Восточный Порт» вырастет до 39-40 млн тонн угля в 2019 году. Проект реализуется без привлечения государственного финансирования, общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей.

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