Ship Finance International покупает 10-тысячники

Ship Finance International заключила соглашение о приобретении трех контейнеровозов вместимостью 10 600 TEU в комбинации с долгосрочными договорами фрахтования с одной из крупных контейнерных линий, чье название не раскрывается.

Как говорится в официальном заявлении Ship Finance International, это современные суда 2015 года постройки. Их передача ожидается в ближайшее время. Условия и стоимость сделки компания не раскрывает.

Соглашение подписано сроком на шесть лет с возможностью продления еще на 10 лет. Кроме того, предусматривается вариант судов фрахтователем с разделением прибыли в конце начально оговоренного периода.

Ожидается, что новые суда обеспечат EBITDA порядка 35.5 млн долларов в год.

По словам CEO of Ship Finance Management AS, Оле Йертейкера, за последние пять месяцев компания увеличила портфель контрактов на 800 млн долларов и намерена продолжать в этом году наращивать флот.