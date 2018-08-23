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    • Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 34, 2018

    23.08.2018

    • Из-за праздников рынок Азовского моря совсем неактивен. Некоторый тоннаж застрял в Турции, и именно поэтому рынок во время праздников находится  более или менее 

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