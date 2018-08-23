Рекорд контейнерного терминала MOL

Контейнерный терминал Tokyo International Container Terminal (TICT), оператором которого является MOL, с начала года обработал 20 млн TEU. Таким образом TICT стал первым терминалом в порту Токио, достигший такой отметки.

Как поясняют в MOL, таких результатов удалось достигнуть за счет увеличения количества портальных кранов, а также антисейсмической конструкции причалов, что, как следствие, обеспечило заходы на терминал более крупных судов.

По информации MOL, терминал открылся в 1971 году, тогда на него зашел контейнеровоз «Kamakura Maru», работающий на трейде Азия – Европа. Грузооборот терминала в первый год работы составил 5 910 TEU. Отметку в 1 млн TEU терминал преодолел в 1978 году.