Продуктовый импорт

По итогам 6 месяцев 2018 года ввоз практически всех продуктов питания на территорию РФ снизился.

Так, по данным федеральной таможенной службы, за январь-июнь этого года ввоз мяса свежего и мороженого составил 190 тыс. тонн – это на 34,4% меньше, чем годом ранее.

Свежего и мороженого мяса птицы за январь-июнь 2018 года импортировали на 11,2% меньше, чем годом ранее, объем ввезенного мяса птицы составил 98,9 тыс. тонн. В то же время импорт рыбы вырос, но ненамного – на 0,3% до 197,6 тыс. тонн. Также поставки изделий и консервов из мяса на российский рынок выросли на 3,3% — до 8,7 тыс. тонн.

Поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного периода снизились по сравнению с уровнем января-июня 2017 года на 37,1%, составив 71,6 тыс. тонн.

Сливочного масла было импортировано 36,7 тыс. тонн, что на 36,7% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Одновременно с этим вырос импорт растительного масла. По итогам 7 месяцев 2018 года объем ввезенного растительного масла увеличился по отношению к показателю прошлого года на 68,1% — до 15,2 тыс. тонн. Отметим, что пальмового масла в июне в Россию ввезли 67,7 тыс. тонн, что на 12,3% меньше предыдущего месяца.

Импорт цитрусовых за январь-июнь 2018 года увеличился на 12,2%, их объем достиг 804,5 тыс. тонн. Из фруктов в Россию в июне этого года также ввезли яблоки – 69,2 тыс. тонн (-36,5% к маю 2018г.), бананы –122,3 тыс. тонн(-20,8% к маю 2018г.).

По итогам января-июня поставки сахара-сырца упали на 62,8%, составив всего 2,7 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара также снизился – на 0,7% до 144,2 тыс. тонн.

Поставки кофе на российский рынок в отчетном периоде 2018 года увеличились на 9,7% (до 95,6 тыс. тонн), чая, напротив, упали, но не существенно – на 0,1% (до 84,4 тыс. тонн).