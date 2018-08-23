Информационно-аналитическое агентство

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    • Продуктовый импорт

    23.08.2018

    • По итогам 6 месяцев 2018 года ввоз практически всех продуктов питания  на территорию РФ снизился. 

    Так, по данным федеральной таможенной службы, за  январь-июнь этого года  ввоз мяса свежего и мороженого составил 190 тыс. тонн – это на 34,4% меньше, чем годом ранее.

    Свежего и мороженого мяса птицы за январь-июнь 2018 года импортировали на 11,2% меньше, чем годом ранее, объем ввезенного мяса птицы составил 98,9 тыс. тонн. В то же время импорт рыбы вырос, но ненамного – на 0,3% до 197,6 тыс. тонн. Также  поставки изделий и консервов из мяса на российский рынок выросли на 3,3%  — до 8,7 тыс. тонн.

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного периода снизились по сравнению с уровнем января-июня 2017 года на 37,1%, составив 71,6 тыс. тонн.

    Сливочного масла было импортировано 36,7 тыс. тонн, что  на 36,7% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Одновременно с этим вырос импорт растительного масла. По итогам 7 месяцев  2018 года объем ввезенного   растительного масла увеличился  по отношению к показателю прошлого года на 68,1% — до 15,2 тыс. тонн. Отметим, что пальмового масла в июне в  Россию ввезли 67,7 тыс. тонн, что на 12,3% меньше предыдущего месяца.

    Импорт цитрусовых за январь-июнь 2018 года  увеличился на 12,2%, их объем достиг 804,5 тыс. тонн. Из фруктов в Россию в июне этого года также ввезли яблоки – 69,2 тыс. тонн (-36,5% к маю 2018г.), бананы –122,3 тыс. тонн(-20,8% к маю 2018г.).

    По итогам января-июня поставки сахара-сырца  упали на 62,8%, составив всего 2,7 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара также снизился  – на 0,7%  до 144,2 тыс. тонн.

    Поставки кофе на российский рынок в отчетном периоде  2018 года увеличились на 9,7% (до 95,6 тыс. тонн), чая, напротив, упали, но не существенно – на 0,1% (до 84,4 тыс. тонн).

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