Новый CFO в Nurminen Logistics

Новым CFO Nurminen Logistics назначен 52-летний Теппо Талвинко. Он начнет работу в новой должности с 1 октября этого года.

В официальном заявлении компании отмечается, что Т. Талвинко имеет 20-летний опыт в финансовом менеджменте в разных отраслях и компаниях, в таких как SITA Finland Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy и Ixonos Oyj.

С 1 октября руководящий аппарат Nurminen Logistics представляют: