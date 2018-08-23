Новый CFO в Nurminen Logistics

Новым CFO Nurminen Logistics назначен 52-летний Теппо Талвинко. Он начнет работу в новой должности с 1 октября этого года.
В официальном заявлении компании отмечается, что Т. Талвинко имеет 20-летний опыт в финансовом менеджменте в разных отраслях и компаниях, в таких как SITA Finland Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy и Ixonos Oyj.
С 1 октября руководящий аппарат Nurminen Logistics представляют:
- Марко Туунайнен, президент и CEO,
- Теппо Талвинко, CFO,
- Ристо Холопайнен, вице-президент, область ответственности — складские и дополнительные услуги,
- Мике Карьягин, вице-президент, область ответственности – экспедирование и железнодорожная логистика.