Новый 20-тысячник COSCO

COSCO Shipping принял в эксплуатацию новый контейнеровоз-20-тысячник. Судно получило название «COSCO Shipping Scorpio». Его построили на китайской верфи Nantong COSCO KHI Ship Engineering (NACKS).

Длина контейнеровоза составляет 400 м, ширина – 58,6 м, осадка – 30,7 м. На судне предусмотрена СПГ-система, позволяющая бункероваться на определенных маршрутах сжиженным природным газом в больших объемах.

Как сообщают в COSCO, новый контейнеровоз будет задействован на трейде Европа – Средиземноморье на сервисе AEU3.