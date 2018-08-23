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    • Новый 20-тысячник COSCO

    23.08.2018

    • COSCO Shipping принял в эксплуатацию новый контейнеровоз-20-тысячник. Судно получило название «COSCO Shipping Scorpio». Его построили на китайской верфи Nantong COSCO KHI Ship Engineering (NACKS).

    Длина контейнеровоза составляет 400 м, ширина – 58,6 м, осадка – 30,7 м. На судне предусмотрена СПГ-система, позволяющая бункероваться на определенных маршрутах сжиженным природным газом в больших объемах.

    Как сообщают в COSCO, новый контейнеровоз будет задействован на трейде Европа – Средиземноморье на сервисе AEU3.

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