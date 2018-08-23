Новый порядок автогрузоперевозок Россия-Китай

С 1 января 2019 года автомобильные грузоперевозки между Россией и Китаем будут осуществляться по новому порядку. Он позволит отказаться от действующего в настоящее время маршрутного принципа, по которому доставка грузов возможна только между заранее согласованными точками и только в приграничной зоне, до 30 километров вглубь стран, сообщает Минтранс.

С нового года перевозчики обеих стран смогут свободно паритетно передвигаться по территориям России и Китая. Доставка грузов будет производиться без перегрузки и смены перевозчика. Основной принцип автоперевозок – «от двери до двери» – заработает в полную силу.

Это станет возможным благодаря практическому применению нового Соглашения между Правительствами России и Китая о международном автомобильном сообщении, которое подписано 8 июня этого года. Стороны уже проинформировали друг друга о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного Соглашения.

Отмечается, что в течение этого года все транспортные средства, осуществляющие перевозки между Россией и Китаем, должны быть оборудованы спутниковыми навигационными системами. Для практической реализации требуется в течение сжатых сроков обеспечить внедрение цифровых технологий с использованием систем спутниковой навигации ГЛОНАСС и БЕЙДОУ. Для этих целей сторонами создаются пилотные зоны, работы по которым должны быть полностью завершены до конца 2018 года.

Кроме того, в связи с увеличением объемов перевозок стороны договорились произвести дополнительный обмен разрешениями. Так, российские перевозчики получат 18 тысяч бланков «С» и 500 бланков «В». Также делегации согласовали предварительный контингент разрешений на следующий год. Российским компаниям беспрепятственное передвижение обеспечат 82 тысячи разрешений на двусторонние перевозки грузов, 1000 штук – на перевозки грузов в/из третьих стран, 200 штук – на транзитные перевозки грузов, 3400 штук – на нерегулярные пассажирские перевозки (в том числе для МАПП Пограничный – Суйфэньхэ – 400 штук) и 250 штук – на регулярные пассажирские перевозки.