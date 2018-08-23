Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Новый порядок автогрузоперевозок Россия-Китай

    23.08.2018

    • С 1 января 2019 года автомобильные грузоперевозки между Россией и Китаем будут осуществляться по новому порядку. Он позволит отказаться от действующего в настоящее время маршрутного принципа, по которому доставка грузов возможна только между заранее согласованными точками и только в приграничной зоне, до 30 километров вглубь стран, сообщает Минтранс.

    С нового года перевозчики обеих стран смогут свободно паритетно передвигаться по территориям России и Китая. Доставка грузов будет производиться без перегрузки и смены перевозчика. Основной принцип автоперевозок – «от двери до двери» – заработает в полную силу.

    Это станет возможным благодаря практическому применению нового Соглашения между Правительствами России и Китая о международном автомобильном сообщении, которое подписано 8 июня этого года. Стороны уже проинформировали друг друга о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного Соглашения.

    Отмечается, что в течение этого года все транспортные средства, осуществляющие перевозки между Россией и Китаем, должны быть оборудованы спутниковыми навигационными системами. Для практической реализации требуется в течение сжатых сроков обеспечить внедрение цифровых технологий с использованием систем спутниковой навигации ГЛОНАСС и БЕЙДОУ. Для этих целей сторонами создаются пилотные зоны, работы по которым должны быть полностью завершены до конца 2018 года.

    Кроме того, в связи с увеличением объемов перевозок стороны договорились произвести дополнительный обмен разрешениями. Так, российские перевозчики получат 18 тысяч бланков «С» и 500 бланков «В». Также делегации согласовали предварительный контингент разрешений на следующий год. Российским компаниям беспрепятственное передвижение обеспечат 82 тысячи разрешений на двусторонние перевозки грузов, 1000 штук – на перевозки грузов в/из третьих стран, 200 штук – на транзитные перевозки грузов, 3400 штук – на нерегулярные пассажирские перевозки (в том числе для МАПП Пограничный – Суйфэньхэ – 400 штук) и 250 штук – на регулярные пассажирские перевозки.

    128
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018АпрельВнешняя торговляГлобальноИмпортКитайМайМартФевральЭкспортЯнварь 26.06.2018 Импорт и экспорт Китая
    Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-мая 2018 года достиг 1814,45 млрд долларов. Это на 16,8% больше, чем за […]
    0
    МакаровкаСоглашение 25.04.2018 Макаровка и Торгово-промышленная палата РФ подписали соглашение
    Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и Торгово-промышленная палата Российской Федерации подписали соглашение о […]
    0
    2018АвтомобилиАпрельАссоциации европейского бизнесаИюньМайМартРоссияФевральЯнварь 05.07.2018 Темп восстановления замедлился
    На российском автомобильном рынке
    0
    КитайРЖД Логистика 11.01.2018 Бурый и панда братья навек
    «РЖД Логистика» разработала название Panda Land Bridge и логотип для сервиса несырьевого экспорта из России в Китай
    0
    кредитСовкомфлотСоглашениеСПГФинансированиеФлот 06.04.2018 «Совкомфлоту» дали 252 млн долларов
    На строительство Aframax’ов на СПГ
    0
    2018РЖДРоссияЭкспортЯнварь 09.02.2018 Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь этого года возросла на 3,4% по сравнению […]
    0
    ИмпортКитайКонтейнеризацияЛесные грузыНовосибирскРЖД ЛогистикаЭкспорт 15.02.2018 Пиломатериалы в контейнерах в Китай через Монголию
    Филиал АО «РЖД Логистика» в Новосибирске провел первые отправки контейнерных поездов из Сибири в Китай и в обратном […]
    0
    MSCКонтейнерный терминалКонцессияОАЭСоглашение 08.05.2018 Abu Dhabi Ports и MSC построят терминал
    В порту Халифа
    0
    РоссияСанкцииСеверная КореяСША 22.08.2018 США ввели санкции против российских судоходных компаний
    США ввели санкции в отношении двух российских судоходных компаний – «Приморье» и «Гудзон», а также шести российских судов […]
    0
    IMOОграниченияПравила 06.02.2018 Сессия подкомитета IMO по предотвращению загрязнений и реагированию 
    На этой неделе в штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне проходит сессия подкомитета IMO по предотвращению загрязнений и реагированию (Sub-Committee […]
    0
    2017АвгустАпрельВнешняя торговляГлобальноЕвросоюзИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьРоссияСентябрьФевральЯнварь 16.01.2018 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    По итогам 11 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному […]
    0
    AsstrAАвтоперевозкиАвтотранспортГаз 12.04.2018 AsstrA покупает тягачи
    Для транспортировки газа
    0

    • Грузоперевозки Показать всё
    23.08.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 34, 2018
    17.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 32
    17.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 32
    16.08.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    16.08.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 33, 2018
    10.08.2018 Жд экспорт через порты
    Контейнерные перевозки Показать всё
    22.08.2018 Zim увеличил выручку
    22.08.2018 Контейнерооборот Гданьска
    22.08.2018 Контейнерооборот Украины
    21.08.2018 Контейнероборот Тайваня
    21.08.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    20.08.2018 Контейнерооборот Южной Кореи
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД