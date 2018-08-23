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    • Назначение в Росавтодоре

    23.08.2018

    • Приказом Федерального дорожного агентства от 20 августа 2018 № 616/к Торощин Алексей Витальевич назначен на должность советника руководителя Федерального дорожного агентства.

    Алексей Торощин в дорожной отрасли с 2007 года., сообщается на сайте ведомства. Начинал свой рудовой путь инженером 2 категории в ОАО «Московский филиал Дорожного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института «Иркутскгипродорнии»». С 2008 года перешел на работу в Федеральное дорожное агентство, где последовательно занимал должности от специалиста 2 разряда отдела содержания автомобильных дорог до начальника отдела организации ремонта и содержания автомобильных дорог Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

    С апреля 2017 года по август 2018 года Алексей Торощин являлся заместителем начальника Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства».

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