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    • Zim увеличил выручку

    22.08.2018

    • Zim опубликовал финансовые показатели за второй квартал 2018 года.

    Объем перевозок по итогам второго квартала составил 772  тыс. TEU. В сравнении с аналогичным кварталом 2017 года перевозки выросли на 17,1%.

    Средняя величина фрахтовой ставки была 907 долларов за TEU, на 9,9% ниже, чем годом ранее.

    Выручка за второй квартал составила 803,2 млн долларов, на 7,7% больше, чем за второй квартал 2017 года.

    Показатель EBITDA сократился в 4,6 раза до 23,1 млн долларов.

    Операционный убыток составил 13,8 млн долларов против операционной прибыли 36,4 млн долларов годом ранее.

    Чистый убыток составил 33,2 млн долларов по сравнению с чистой прибылью в 2,3 млн долларов во втором квартале 2017 года 

     

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