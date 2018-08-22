Zim увеличил выручку

Zim опубликовал финансовые показатели за второй квартал 2018 года.

Объем перевозок по итогам второго квартала составил 772 тыс. TEU. В сравнении с аналогичным кварталом 2017 года перевозки выросли на 17,1%.

Средняя величина фрахтовой ставки была 907 долларов за TEU, на 9,9% ниже, чем годом ранее.

Выручка за второй квартал составила 803,2 млн долларов, на 7,7% больше, чем за второй квартал 2017 года.

Показатель EBITDA сократился в 4,6 раза до 23,1 млн долларов.

Операционный убыток составил 13,8 млн долларов против операционной прибыли 36,4 млн долларов годом ранее.

Чистый убыток составил 33,2 млн долларов по сравнению с чистой прибылью в 2,3 млн долларов во втором квартале 2017 года