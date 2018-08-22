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    • Wärtsilä откроет Центр интеллектуальных технологий

    22.08.2018

    • Wärtsilä построит Центр интеллектуальных технологий (Smart Technology Hub) на острове Васкилуото в городе Вааса. Центр откроется в 2020 году. Его проектирование уже началось.

    Инвестиции компании в проект составят 83 млн евро, тогда как общие вложения составят 200 млн евро, в том числе на офисы,производственные объекты, логистику и инфраструктуру.

    Как отмечается в пресс-релизе Wärtsilä, Smart Technology Hub станет уникальной площадкой для разработки и тестирования продуктов и решений для морской, нефтяной, газовой отраслях, а также энергетики, в частности таких технологий, как «умная» транспортная экосистема Smart Marine или Smart Energy.

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