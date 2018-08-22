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    • США ввели санкции против российских судоходных компаний

    22.08.2018

    • США ввели санкции в отношении двух российских судоходных компаний – «Приморье» и «Гудзон», а также шести российских судов — «Нептун», «Белла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь», сообщает World Maritime News. Они передавали нефть северокорейским судам несмотря на ограничения, введенные Штатами в отношении этой страны.

    Минфин США заявил, что мера применяется для лиц и компаний, участвующих в передаче нефтепродуктов судам под флагом Северной Кореи, что запрещено Советом безопасности ООН.

    «Передача или поставка каких-либо товаров и продукции Россией судам Северной Кореи запрещена в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН и согласно законодательству США, попадает под санкционные действия», — сказал глава ведомства Стивен Мнучин.

    По данным Минфина США, в начале года с российского судна «Патриот» в интересах Северной Кореи на северокорейские суда «Chong Rim 2» и «Chon Ma San» было передано 1500 и 2000 тонн нефти соответственно. Оба северокорейских судна находятся в «черном списке» США. Конечным покупателем называют банк Taesong.

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