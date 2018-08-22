Решения по итогам совещания по СПГ-хабу на Камчатке

По итогам совещания, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 10 августа в Петропавловске-Камчатском, приняты решения, связанные с проектом строительства морского перегрузочного комплекса для перевалки сжиженного природного газа в Камчатском крае, и даны поручения. А именно:

Минвостокразвития России (А.А.Козлову), Минтрансу России (Е.И.Дитриху), Минэнерго России (А.В.Новаку), Минфину России (А.Г.Силуанову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, правительством Камчатского края (на основании подготовленного до 1 октября 2018 года ПАО «НОВАТЭК» технико-экономического обоснования проекта строительства МПК) внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении комплексного плана реализации проекта МПК.

Срок – до 1 ноября 2018 года.

Минэнерго России (А.В.Новаку), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минфину России (А.Г.Силуанову), правительству Камчатского края (В.И.Илюхину) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями проработать вопрос о газоснабжении Камчатского края с учётом реализации проекта строительства МПК и о результатах доложить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.

Срок – до 1 ноября 2018 года.

Минтрансу России (Е.И.Дитриху), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями в целях реализации проектов производства сжиженного природного газа и его перевалки на полуострове Камчатка и в Мурманской области проработать вопрос об осуществлении перевозок сжиженного природного газа и газового конденсата в каботаже судами, плавающими под флагом иностранных государств, и о результатах доложить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.

Срок – до 10 сентября 2018 года.