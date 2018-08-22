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    • Перевозки между Россией и Казахстаном самые востребованные

    22.08.2018

    • Заместитель операционного директора по железнодорожным перевозкам группы компаний AsstrA-Associated Traffic AG Андрей Сулла и директор филиала группы компаний AsstrA в Алматы Маргарита Дядяева о тенденциях растущего экспорта в страны Центральной Азии

    Оборот железнодорожных перевозок AsstrA-Associated Traffic AG за первое полугодие текущего года вырос на 4% и составил более 8,5 млн евро. Количество заказов увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

    Основную долю в общем объеме перевозок группы компаний AsstrA по железным дорогам занимают промышленные грузы, на них приходится 27% от всех железнодорожных отправлений, металлы занимают 10%, товары сегмента fashion & beauty – 6%, удобрения и химическая продукция – 5%.

    Самыми популярными направлениями стали внутрироссийские перевозки (316 отправлений), Китай – Россия (272), внутриказахстанские (260), Китай – Республика Беларусь (188), Казахстан – Узбекистан (118).

    В структуре внутрироссийских перевозок наибольшее количество отправок пришлось на грузы 2-го класса, которые включают в себя оборудование, металлы, строительные материалы, лесопродукцию, зерновые, удобрения и другие категории товаров. За первое полугодие 2018 года было осуществлено свыше 500 вагоноотправок таких грузов общим весом 145 тыс. тонн.

    По железным дорогам AsstrA экспортирует грузы преимущественно в Центральную Азию. Лидирующие позиции в товарной структуре экспорта заняли продовольственные товары – 25%, металлы – 24% и минеральное сырье – 22%. По итогам 6 месяцев 2018 года по маршруту Россия – Центральная Азия было осуществлено более 400 вагоноотправок.

    Основная доля импортных операций приходится на Китай. В основном AsstrA ввозила в Россию технику – 67% от общего объема импорта, лесоматериалы – 9,6% и грузы сегмента fashion – 4%. За первое полугодие 2018 года из Китая в Россию было отправлено около 600 контейнеров. Центральная АРоссия

    В рамках стратегии укрепления своих позиций на азиатском направлении AsstrA продолжает развивать сервисы ускоренных контейнерных поездов из/в Китай, в том числе с использованием Транссибирской магистрали (ТСМ). На сегодняшний день на долю таких отправлений приходится 60% от общего числа всех железнодорожных перевозок компании.

    Заместитель операционного директора по железнодорожным перевозкам группы компаний AsstrA-Associated Traffic AG Андрей Сулла:

    «Прошлый год был для нас годом активного развития партнерских отношений. AsstrA заключила пятилетний меморандум с ОТЛК (акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания») по реализации совместных перевозок на маршруте Китай-Европа-Китай. Мы стали членом Координационного Совета по Транссибирским перевозкам (КСТП) и заключили договор на оплату транзитных маршрутов по России с Центром фирменного обслуживания (ЦФТО. Результаты такого партнерства уже заметны. Благодаря тому, что мы расширяем взаимоотношения с крупными владельцами железнодорожных активов, наращиваем провозные возможности и предлагаем выгодные условия перевозок, за прошедший год было привлечено более 200 новых клиентов. До конца года мы планируем увеличить количество грузоперевозок по железным дорогам более чем на 15%».

    Директор филиала группы компаний AsstrA в Алматы Маргарита Дядяева:

    Страны Центральной Азии являются очень перспективными для рынка грузовых перевозок, поэтому там складываются определенные тенденции. Активно развивается строительство автомобильных трасс, несмотря на то, что количество автоперевозок сокращается по сравнению с транспортировкой грузов по железным дорогам. В Казахстане развивается железнодорожная инфраструктура, что связано со строительством терминалов в морских портах, а транзит грузов на территории страны ежегодно растет на 20%. 

    В нашей компании наибольшие объемы перевозок осуществляются с помощью автомобильного транспорта. Следующими по популярности стали доставки по железным дорогам. Хотя еще в 2016 году ситуация была обратной.

    Перевозки между Россией и Казахстаном являются самыми востребованными, на них приходится основной объем. Серьезное снижение зафиксировано по направлению Польша-Казахстан. Однако по маршруту Россия-Узбекистан, наоборот, наблюдается заметный рост.

    В Центральную Азию AsstrA экспортирует в основном оборудование, парфюмерию и эфирные масла, а также пластмассы и изделия из нее.

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