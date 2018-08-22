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    • Контейнерооборот Украины

    22.08.2018

    • Контейнерооборот портов Украины по итогам 7 месяцев этого года составил чуть более 454,7 тыс. TEU. Это на 38,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Для сравнения, к

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