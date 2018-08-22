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    • Контейнерооборот Гданьска

    22.08.2018

    • Контейнерооборот Гданьска уверенными темпами приближается к показателю 1 млн TEU и, скорее всего, по итогам 7 месяцев этого года мы его увидим. Напомним, что в прошлом году планку в 1 млн TEU порт преодолел только в сентябре.

    А пока по итогам первого полугодия 2018 года контейнерооборот Гданьска составил 968,3 тыс. TEU. Это на 40,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В июне этого года порт обработал 164,5 тыс. TEU, что на 4,1% меньше, чем в мае 2018  года, но на 23,9% больше, чем в июне 2017 года.

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