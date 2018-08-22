Контейнерооборот Гданьска уверенными темпами приближается к показателю 1 млн TEU и, скорее всего, по итогам 7 месяцев этого года мы его увидим. Напомним, что в прошлом году планку в 1 млн TEU порт преодолел только в сентябре.

А пока по итогам первого полугодия 2018 года контейнерооборот Гданьска составил 968,3 тыс. TEU. Это на 40,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне этого года порт обработал 164,5 тыс. TEU, что на 4,1% меньше, чем в мае 2018 года, но на 23,9% больше, чем в июне 2017 года.