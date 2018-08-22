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    • Импорт и экспорт Китая

    22.08.2018

    • По итогам января-июля 2018 года внешнеторговый оборот Китая  составил 2608,22 млрд долларов. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года оборот вырос на 16,4%.  

    В том числе экспорт достиг 1387,16 млрд долларов (+12,6%), импорт – 1221,06 млрд долларов (+21%).

    По данным министерства коммерции КНР, в июле внешнеторговый оборот Китая увеличился на 18,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года и составил 403,08 млрд долларов. 

    Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся на 12,2% до 215,57 млрд долларов, импорт вырос на 27,3% — до 187,52 млрд долларов.

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