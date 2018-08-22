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    • ВТБ увеличит долю в НКХП

    22.08.2018

    • Федеральная антимонопольная служба России согласовала ходатайство банка ВТБ о приобретении 10,93% голосующих акций ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

    Согласно отчетности по МСФО за  второе полугодие  группы ВТБ, банк в августе стал  владельцем  22,25% НКХП. Пакет акций зернового терминала был получен банком  как залоговое имущество в ходе урегулирования займа, отмечалось в документах ВТБ.

    Таким образом, в совокупности с уже имеющимися у банка ВТБ акциями после сделки  составит 33,18% голосующих акций ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», сообщил в своем решении регулятор.

    Отметим, что в настоящее время реализуется проект увеличения мощностей НКХП. К реализации проекта приступили в 2014 году. Проект включает в себя  реконструкцию существующих элеваторов, внутренних железнодорожных путей  и причал. Также проект включал в себя строительство экспортной  эстакады и зернохранилища емкостью 110 тыс. тонн, который запустили в прошлом году.

    Совокупный объем единовременного хранения увеличен до 300 тыс. тонн. Планируется, что годовой объем перевалки зерна через терминал к 2020 году вырастет с 6 млн тонн до 10 млн тонн.

    Основным акционером НКХП с пакетом почти в 51% является Объединенная зерновая компания, в которой 50% плюс 1 акцией владеет Росимущество. Остальная доля у группы «Сумма».

     

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