Власти ЯНАО планируют подписать концессию

Вчера глава государства провёл рабочую встречу с вр.и.о губернатора Ямала Дмитрием Артюховым. Он проинформировал Владимира Путина о ключевых транспортных проектах региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Д. Артюхов поблагодарил Президента РФ за поддержку инфраструктурного проекта Северный широтный ход и рассказал, на какой стадии сейчас находится строительство дороги.

«Наконец-то мы подошли к тому моменту, когда у нас есть все для того, чтобы уже опережающе этой зимой начать строительство самого сложного, важного элемента – совмещенного моста через реку Обь. Сейчас делаем все с инвестором для того, чтобы приступить к этому в самое ближайшее время», — сказал он. Д.Артюхов также рассказал о проекте подведения железной дороги к порту Сабетта: «Сейчас идет очень продуктивный диалог с ключевыми компаниями – это «Газпром», «Российские железные дороги». Думаю, у нас получится сделать еще одну концессию, и в Сабетту придет железная дорога. Это очень нужно, чтобы в этом центре у нас Арктика развивалась, и все для этого есть».

Фото с сайта правительства ЯНАО