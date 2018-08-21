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    • 226 млн рублей в развитие УПК

    21.08.2018

    • В первом полугодии 2018 года инвестиции ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» в развитие составили 226 млн рублей, что в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост показателя связан с интенсивной реализацией программы обновления техники и разработкой проекта по увеличению перерабатывающей способности терминала, пояснили в компании.

    Основную часть средств компания направила на закупку нового портального крана «Витязь». Он поступит на причалы УПК до конца этого года. Кран обладает большой грузоподъемностью – в крюковом режиме она превышает 60 тонн. Вылет стрелы достигает 40 метров, техническая производительность составляет порядка 1 000 тонн в час для сыпучих грузов.

    Компания также закупила два погрузчика Liebherr LH 40M, три Liebherr L550, четыре грейфера для сыпучих грузов Lirbherr GM 20C объёмом 2,5 м3.

    Вся новая техника оборудована системами автоматического пожаротушения и видеонаблюдения с обзором 360 градусов, в кабинах установлен климат-контроль.

    Кроме того, в рамках реализации проекта по увеличению перерабатывающей способности УПК направил средства на выполнение необходимых предпроектных работ, сообщили Seanews в УПК.

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