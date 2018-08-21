Экспорт и импорт ТНП

Информационно-аналитическое агентство

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    21.08.2018

    • Российский импорт кожаной обуви в январе-июне 2018 года, по данным ФТС РФ, составил 28,9 млн пар, что на 20,9% больше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года.

    В денежном выражении импорт кожаной обуви вырос на 24,2%, достигнув 778,7 млн долларов.

    Отметим, что в июне импорт кожаной обуви составил более 4,6 млн пар – это на 91,7% больше показателя предыдущего месяца.  

    За 6 месяцев увеличился импорт одежды — ее ввезли на сумму более 3,2 млрд долларов, что на 11,8% больше, чем годом ранее.

     Хлопчатобумажных тканей за отчетный период было импортировано 116 млн квадратных метров — на 5,8% меньше, чем в январе-июне 2017 года.При этом в стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 13,7%, составив 78,6 млн долларов.

    Объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 1,4% — до более 42 млн квадратных метров. Доходы от экспорта выросли на 3,8% и достигли 24,3 млн долларов.

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