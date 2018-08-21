Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Сумма исходит из вызовов

    21.08.2018

    • Новым генеральным директором группы компаний «Сумма назначен Александр Хонькин. Он сменил на этом посту Лейлу Маммеладзе, которая руководила группой с апреля 2016 года.

    Александр Хонькин является гендиректором АО «Открытого Порта Находка».

    По сообщению компании, Лейла Маммедзаде и топ-менеджмент группы «Сумма» продолжит управление активами через присутствие в их советах директоров, Александр Хонькин будет заниматься хозяйственной деятельностью ООО «Группа «Сумма».

    Решение о смене руководителя компании, исходит из вызовов, стоящих в последние месяцы перед Группой „Сумма“, поэтому возникла необходимость в пересмотре ее стратегических задач и управленческой модели.

    «Функционал Группы «Сумма» сместился с инвестиционной деятельности на повышение операционной эффективности и усиление развития высоких технологий в активах» поясняется в пресс-релизе компании.

    Напомним, что 30 марта основного акционера группы «Суммы» Зиявудина Магомедова арестовали по подозрению в хищениях в особо крупных размерах.

     

     

    122
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Panalpinaназначение 27.07.2018 Новый CEO Panalpina в Европе
    Из CEVA Logistics
    0
    Группа СуммаНовороссийский морской торговый портСовет директоровТранснефть 09.02.2018 Сумма не выставила кандидатов в НМТП
    Все кандидаты в совет директоров – от государства и от Транснефти
    0
    Министерство транспортаназначениеРосавтодор 02.08.2018 Назначен советник министра транспорта РФ
    Приказом министра транспорта Российской Федерации от 01.08.2018 № 983/к Александр Николаев назначен на должность советника министра транспорта Российской […]
    0
    назначениеПервая грузовая компанияСовет директоров 27.06.2018 В ПГК избрали новый совет директоров
    Акционеры Первой грузовой компании (ПГК) на годовом общем собрании, которое прошло 21 июня, избрали новый совет директоров в […]
    0
    DNV GLназначение 18.01.2018 Назначения в DNV GL
    Бен Оудман назначен региональным менеджером по континентальной Европе, Евразии, Ближнем Востоке, Индии и Африки в DNV GL – […]
    0
    Hyundai Merchant Marineназначение 02.04.2018 Полномочия CEO HMM продлены
    Полномочия CEO Hyundai Merchant Marine (HMM) Чанг-Кеун Ю продлены еще до 2021 года, сообщает World Maritime News. О […]
    0
    назначениеРЖД 10.05.2018 Новый начальник Западно-Сибирской железной дороги
    Сегодня в Новосибирске генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на совещании с коллективом Западно-Сибирской железной […]
    0
    MSCКонтейнерный терминалназначение 13.02.2018 Назначение в «дочке» MSC
    Новый CEO Terminal Investment Limited
    0
    Министерство транспортаназначение 20.08.2018 Назначение в Минтрансе
    Александр Николаев стал новым директором Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса России. […]
    0
    Maerskназначение 05.02.2018 Назначение в Maersk Tankers
    Назначен вице-председатель Совета директоров
    0
    UPSназначение 07.05.2018 Назначение в UPS
    Президентом компании UPS в Европе назначен Лу Ривьеччо, сообщили SeaNews в компании. Он будет отвечать за всю деятельность […]
    0
    EurogateMSCназначение 16.02.2018 Назначение в Eurogate
    Новый управляющий в MSC Gate Bremerhaven
    0




    • Грузоперевозки Показать всё
    17.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 32
    17.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 32
    16.08.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    16.08.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 33, 2018
    10.08.2018 Жд экспорт через порты
    10.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 31
    Контейнерные перевозки Показать всё
    21.08.2018 Контейнероборот Тайваня
    21.08.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    20.08.2018 Контейнерооборот Южной Кореи
    20.08.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2018
    17.08.2018 Все деньги Maersk
    17.08.2018 Гданьск закупает краны
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД