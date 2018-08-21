Сумма исходит из вызовов

Новым генеральным директором группы компаний «Сумма назначен Александр Хонькин. Он сменил на этом посту Лейлу Маммеладзе, которая руководила группой с апреля 2016 года.

Александр Хонькин является гендиректором АО «Открытого Порта Находка».

По сообщению компании, Лейла Маммедзаде и топ-менеджмент группы «Сумма» продолжит управление активами через присутствие в их советах директоров, Александр Хонькин будет заниматься хозяйственной деятельностью ООО «Группа «Сумма».

Решение о смене руководителя компании, исходит из вызовов, стоящих в последние месяцы перед Группой „Сумма“, поэтому возникла необходимость в пересмотре ее стратегических задач и управленческой модели.

«Функционал Группы «Сумма» сместился с инвестиционной деятельности на повышение операционной эффективности и усиление развития высоких технологий в активах» поясняется в пресс-релизе компании.

Напомним, что 30 марта основного акционера группы «Суммы» Зиявудина Магомедова арестовали по подозрению в хищениях в особо крупных размерах.