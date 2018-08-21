Совещание в порту Сабетта

Задачи развития Северного морского пути, проектов ПАО «НОВАТЭК» по добыче и транспортировке СПГ, а также ряда других сопряженных с ними транспортных и промышленных проектов, стали темой совещания, состоявшегося вчера, 20 августа, в порту Сабетта под председательством заместителя председателя Правительства РФ Максима Акимова.

Как сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного флота, в совещании приняли участие министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Юрий Цветков, председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, заместитель генерального директора Росатома Вячеслав Рукша, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, вр.и.о губернатора Ямала Дмитрий Артюхов, заместитель руководителя Росморречфлота Надежда Жихарева, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев и другие.

Открывая совещание, вице-премьер отметил, что Ямал и Мурманская область — ключевые регионы развития Севморпути. «Если брать развитие Северного морского пути Ямало-Ненецкий автономный округ и Мурманская область являются на проектном уровне, практически, одним целым. И с точки зрения транспортировки углеводородов, и с точки зрения технологического сотрудничества и присутствия на этих территориях пула инвесторов. Сейчас мы сосредоточимся в первую очередь на логистике», — заявил он.

По первому вопросу с докладами о реализации проектов ПАО «Новатэк», связанных с производством и транспортировкой СПГ, включая морские перегрузочные комплексы СПГ в Мурманской области и Камчатском крае, а также строительством судов, выступили глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон и представитель командования Северного флота.

С докладом о мероприятиях по развитию Северного морского пути с целью увеличения грузопотока по нему до 80 млн. тонн к 2024 году выступил заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Юрий Цветков. Представив данные о развитии существующих и разработке перспективных инфраструктурных проектов по трассе Севморпути, заместитель главы Минтранса подчеркнул важность, наряду с созданием портовых мощностей, строительства специального флота ледового класса, в том числе ледоколов. Ю.Цветков также подробно остановился на осуществляемой совместно с Росатомом проработке вопросов, связанных с организацией судоходства на Севморпути, в целях выработки взаимоприемлемых решений. По итогам развернутого доклада он призвал поддержать предлагаемые Минтрансом подходы по развитию Северного морского пути в дальнейшей работе как над исполнением Указа Президента по разработке Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, так и над законопроектом по передаче Росатому полномочий по управлению СМП, прошедшим первое чтение в Госдуме.

В свою очередь, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин предложил создать проектный офис по развитию Северного морского пути (СМП) на базе трех министерств — Минприроды, Минэнерго и Минтранса России.

В тот же день участники совещания под руководством М.Акимова осмотрели ряд объектов и портовых сооружений в Сабетте. Пояснения о текущем состоянии и планах развития самого молодого арктического порта РФ давали глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон и генеральный директор Росморпорта Андрей Лаврищев.

Фото Федерального агентства морского и речного флота