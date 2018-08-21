Первый балкер на СПГ

Финская ESL Shipping приняла первый балкер на сжиженном природном газе. Судно получило название «Haaga». Длина судна составляет 160 м, дедвейт – 25 600 т.

Балкер оснащен инновационными технологиями, которые позволяют сократить объем выбросов на 50%, по сравнению с судами предыдущего поколения. Кроме того, на «Haaga» внедрена технология автономной обработке грузов, разработанная ESL Shipping и MacGregor и направленная на увеличение эффективности и безопасности.

Балкер будет задействован для транспортировки сырьевых грузов на трейде Япония – Балтийское море. Начало его работы планируется на середину сентября.

Проект судна был разработан в сотрудничестве с финской Deltamarin. Инвестиции составили 60 млн евро. Судно – часть проекта Bothnia Bulk, который поддерживает Евросоюз в целях безопасности окружающей среды.