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    • Первый балкер на СПГ

    21.08.2018

    • Финская ESL Shipping приняла первый балкер на сжиженном природном газе. Судно получило название «Haaga». Длина судна составляет 160 м, дедвейт – 25 600 т.

    Балкер оснащен инновационными технологиями, которые позволяют сократить объем выбросов на 50%, по сравнению с судами предыдущего поколения. Кроме того, на «Haaga» внедрена технология автономной обработке грузов, разработанная ESL Shipping и MacGregor и направленная на увеличение эффективности и безопасности.

    Балкер будет задействован для транспортировки сырьевых грузов на трейде Япония – Балтийское море. Начало его работы планируется на середину сентября.

    Проект судна был разработан в сотрудничестве с финской Deltamarin. Инвестиции составили 60 млн евро. Судно – часть проекта Bothnia Bulk, который поддерживает Евросоюз в целях безопасности окружающей среды.

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