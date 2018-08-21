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    • Контейнерооборот Арктического региона РФ

    21.08.2018

    • Контейнерооборот Арктического бассейна по итогам июня 2018 года снизился на 5,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Основная часть контейнеропотока

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