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    • Контейнероборот Тайваня

    21.08.2018

    • По итогам января-июня 2018 года порты Тайваня обработали в сумме 7,59 млн TEU. В сравнении с первым полугодием 2017 года совокупный оборот контейнеров вырос на 1,8%.

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