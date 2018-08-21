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    • СУЭК построит в Ванино третью очередь терминала

    21.08.2018

    • В Ванинском районе Хабаровского края представили новый инвестиционный проект по дальнейшему развитию терминала компании «Дальтрансуголь», сообщает пресс-служба регионального правительства.

    Как рассказал заместитель генерального директора компании СУЭК, председатель совета директоров «Дальтрансугля» Денис Илатовский, результатом проекта должно стать увеличение   мощности перевалки до 40 млн тонн в год. Третья очередь терминала станет дополнением к действующему предприятию. Будет установлен тройной вагоноопрокидыватель, построен новый причал, дополнительный стакер-реклаймер, а также модернизирован склад. Сейчас ведется проектирование объекта и выбор оборудования. Инвестор вложит в проект более 20 млрд рублей до 2023 года. Дополнительно будет создано 200 рабочих мест.

    Подписать соглашение между властями региона и компанией СУЭК о реализации этого проекта   планируется на Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября.

    По информации правительства Хабаровского края, сегодня фактическая мощность перевалки на терминале составляет 30 млн тонн или 1400 вагонов в сутки. Уже после строительства второй очереди терминала в 2012 году инвестор вложил более 8 млрд рублей в программы модернизации и развития железнодорожной инфраструктуры, в том числе 400 млн было направлено на экологические программы. Налоговые отчисления в краевой и местный бюджеты с 2012 года составили 4,8 млрд руб.

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