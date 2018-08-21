Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

По итогам 1 полугодия 2018 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза составил 123,4 млрд евро. Это на 5,8% больше итогов января-июня прошлого года.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 1,4% и составили 41,6 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился – на 8,3% до 81,2 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам 6 месяцев этого года Россия занимает пятое место. Нашу страну опережают США, Китай, Швейцария и Турция. В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.