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    • ONE инвестирует в рефконтейнеры

    20.08.2018

    • Ocean Network Express (ONE),объединенный контейнерный бизнес трех японских операторов K Line, MOL и NYK Line, инвестирует в свой парк рефрижераторных контейнеров. Компания закупит 14 тыс. рефконтейнеров, из них 13 тыс. – 40-футовые и 1 тыс. – 20-футовые.

    Как сообщают в компании, чуть более 2 тыс. рефов будут оснащены продвинутой системой контроля атмосферы. Уже с конца июля новые контейнеры передаются ONE и интегрируются в контейнерный парк, успев захватить пиковый сезон фруктов и овощей.

    «ONE имеет один из самых молодых и в тоже время крупных парков рефконтейнеров который оснащен самыми передовыми технологиями, предназначенными для перевозки скоропортящихся грузов», - отметил CEO компании Джереми Никсон.

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