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    • 11 тысяч рефов для Hapag-Lloyd

    20.08.2018

    • Hapag-Lloyd заказала 11 100 рефрижераторных контейнеров в целях увеличения контейнерного парка, сообщает MaritimeLink. Они будут переданы компании в течении августа – декабря этого года. Вместе с новым заказом рефконтейнерный парк Hapag-Lloyd составит 91 тыс. ед.

    Всего с 2015 года компания приобрела 30 550 рефконтейнеров, включая и новый заказ, чтобы обеспечить потребности грузоотправителей, особенно в пиковые периоды сезона фруктов и овощей.

    Производство уже началось – с первой серии 40-футовых рефконтейнеров. Две тысячи контейнеров будут оснащены системой контроля атмосферы с использованием технологии, замедляющей процесс созревания и продлевающей сроки хранения фруктов и овощей. Контейнеры оборудуют самыми эффективными агрегатами. За счет оптимизированного регулятора мощности такие контейнеры будут меньше потреблять энергии, что не скажется на температурных показателях.

    Отмечается, что помимо пищевых продуктов, в рефконтейнерах Hapag-Lloyd перевозит и фармацевтические препараты.

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