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    • Обзор мирового рынка бункеровки. 34 неделя 2018

    20.08.2018

    • На 34 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных скачков цен. В Стамбуле и Пусане стоимость мазута выросла,

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