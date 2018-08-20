Новый транзитный маршрут «РЖД Логистики»

АО «РЖД Логистика» организовало отправку контейнерного поезда по маршруту Чанша (Китай) – Тилбург (Голландия). Новый железнодорожный сервис разработан в партнерстве с китайской платформенной компанией Hunan Xiangou Express.

Как сообщили SeaNews в компании, регулярные отправки по этому маршруту планируются с периодичностью два контейнерных поезда в месяц. 17 августа состав из сорока одного 40-футового контейнера с непродовольственными товарами народного потребления (одежда, аксессуары, канцтовары) отправился со станции Чанша. Он проследует в Тилбург через территории нескольких стран – Монголии, России, Белоруссии, Польши, Германии. Как ожидается, транзитное время составит 16 суток.

«Сегодня мы видим, что Чанша постепенно превращается в центр притяжения грузов из центральной части Китая. Здесь хорошие перспективы роста, связанные с развитием ряда отраслей экономики. Тилбург, в свою очередь, является вторым по масштабу транспортно-логистическим узлом Голландии и обладает современной инфраструктурой, необходимой для обслуживания транзитных поездов с большими объемами грузов. Соединив эти две точки, новый сервис, безусловно, внесет вклад в развитие транзитного потенциала России», – отметила директор по продажам АО «РЖД Логистика» Ольга Степанова.