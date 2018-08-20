Новый зерновой комплекс в Калининградской области

Комплекс по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур строит один из представителей аграрного сектора Калининградской области - холдинг «ДолговГрупп». По мнению региональных влстей, комплекс позволит создать и увеличить новые возможности экспорта зерна.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, на сегодняшний день степень готовности объекта составляет 37%, к концу следующего года планируется завершить строительные работы. В настоящее время комплекс работает в тестовом режиме. Мощность элеватора составит 131 тыс. куб. м единовременного хранения. Элеватор имеет полный комплекс оборудования, необходимого для приемки, обработки, учета, хранения и отгрузки железной дорогой зерна различных культур.

Крое того, по информации руководства агрохолдинга, производственный комплекс рассчитан на обработку и хранение зерна не только собственного производства, но и других аграриев, на формирование крупных партий для внутренних поставок и экспорта.

«Наличие такого крупного элеватора в регионе, способного в кратчайшие сроки просушить большое количество зерна, а также усовершенствованные логистические возможности для быстрой отгрузки и транспортировки готового продукта («ДолговГрупп» недавно приобрел 20 новых железнодорожных составов для перевозки зерна и рапсового масла) позволят в значительной степени увеличить экспорт калининградских продуктов, что, в свою очередь, даст, безусловно, новый стимул для дальнейшего развития аграрного сектора региона», – сказал один из учредителей холдинга Дмитрий Долгов.

«Комплекс, который строится и уже частично запущен, – это большой распределительный центр для всего востока региона, и, конечно, он будет работать в том числе на экспорт. При этом мы здесь очень удачно сочетаем логистические преимущества: здесь будет и автотранспорт, и железнодорожный транспорт», – отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.