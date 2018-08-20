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    • Назначение в Минтрансе

    20.08.2018

    • Александр Николаев стал новым директором Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса России.

    Приказом Минтранса от 16.08.2018 г. № 1080/к А.Николаев назначен на должность директора Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу.

    В официальном заявлении Минтранса отмечается, что А. Николаев имеет богатый опыт работы на руководящих должностях, а также навыки успешного внедрения методов проектного управления.

    Напомним, ранее приказом Министра транспорта Российской Федерации от 01.08.2018 № 983/к А.Николаев назначен на должность советника Министра транспорта Российской Федерации.

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