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    • Контейнерооборот Южной Кореи

    20.08.2018

    • По итогам первого полугодия этого года контейнерооборот контейнерных портов Южной Кореи составил 14,1 млн TEU. Это на 4,6% больше итогов января-июня прошлого года.

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