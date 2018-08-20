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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2018

    20.08.2018

    • На прошлой неделе наблюдалось снижение спотовых ставок на трейде Азия – Европа. Также снизились ставки на Персидский залив и на Южную Америку. На американском направлении, напротив, ставки выросли по сравнению с 32 неделей года.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 2,1%. В то же время ставки на порты Средиземноморья  выросли – на 1,6%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 0,9%, рост ставок на порты восточного побережья США составил 6,9%.

    Ставки из Китая на Персидский залив снизились на 4,3%, ставки на Австралию и Новую Зеландию – на 8,8%. Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 32 неделей года на 12,2%.

    На внутриазиатском трейде незначительно увеличились ставки из Китая на западные порты Японии – на 0,5%, на восточные порты – сохранились на прежнем уровне. Ставки на Южную Корею снизились на 1,9%, на Сингапур, напротив, выросли – на 2,9%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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