В Санкт-Петербурге построят суда для морского сообщения Сахалин - Курилы

Невский судостроительно-судоремонтный завод выиграл конкурс на строительство двух грузопассажирских судов ледового класса для работы на линии Корсаков – Курильские острова. Ожидается, что они будут построены до 31 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

С вводом в эксплуатацию двух грузопассажирских судов будут обеспечены бесперебойные круглогодичные перевозки на морской линии, которая связывает Сахалин с Курильскими островами.

- За основу при их строительстве взят проект судна-спасателя с ледовым классом «Арктик-4». Его прочностные характеристики даже выше, чем у курсирующего сейчас этом направлении теплохода «Игорь Фархутдинов», - сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Вячеслав Власенко. – Новые суда будут способны перевозить до 146 пассажиров, а также груз в контейнерах и автомобили на палубе. Они разработаны с учётом специфических условий швартовки у причалов на Курильских островах. Проект уже одобрен Российским морским регистром судоходства. И недавно директор Невского судостроительного завода заверил нас, что морские суда будут построены в установленные сроки".

Теплоходы такого типа на предприятии уже создавались, в наличие - все необходимые лекала для раскроя металла. Есть и большой опыт ведения корпусных работ по данному проекту, доработки судна после спуска со стапеля и монтажа внутренней оснастки.

Сейчас на предприятии идет проработка мейкер-листа, на основании которого судостроители станут приобретать узлы, агрегаты и прочее оборудование для постройки и внутреннего наполнения судов, в том числе и пассажирских кают.

Прорабатывается и вопрос о техническом надзоре за строительством теплоходов. По договоренности областного министерства транспорта и дорожного хозяйства с руководством судостроительного завода будет организована онлайн-трансляция всего рабочего процесса.