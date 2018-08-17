Samsung HI построит два газовоза

Samsung Heavy Industries (SHI) получил заказ на строительство двух газовозов вместимостью 180 тыс. куб.м от европейского судовладельца Celsius Tankers. Стоимость каждого судна оценивается в 187 млн долларов. Контракт включает опцион на строительство еще двух газовозов.

В официальном сообщении SHI отмечается, что суда будут оснащены природоохранными системами, а также системой топливосбережения. Кроме того, на судах установят энергосберегающую систему SAVER (воздушная система смазки), разработанную Samsung.

Всего же общий портфель заказов SHI в 2018 году составил 31 судно общей стоимостью 3,3 млрд долларов, в том числе 7 газовозов, 8 контейнеровозов и 3 специализированных судна.