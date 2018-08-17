Maersk выведет буровой бизнес на IPO

A.P.Moller-Maersk намерен провести IPO своей дочерней компании Maersk Drilling. Об этом сообщается в опубликованном сегодня финансовом отчете группы за первое полугодие.

Размещение планируется в 2019 году на фондовой бирже Nasdaq в Копенгагене.

«Оценив различные варианты, A.P.Moller-Maersk пришел к выводу, что в качестве самостоятельной компании Maersk Drilling представляет в долгосрочной перспективе наибольший интерес для акционеров», – говорится в отчете.

Подготовка к IPO уже запущена. По информации A.P.Moller-Maersk, в ее рамках с целью оптимизации структуры капитала компании было привлечено заемное финансирование в размере 1,5 млрд долларов, которое предоставил консорциум международных банков.

По Maersk Supply Service решение еще не принято.

Напомним, решение выделить энергетический бизнес из состава A.P.Moller-Mærsk и сконцентрироваться на транспортно-логистическом направлении было принято в 2016 году.

В прошлом году была решена судьба Maersk Oil – этот актив был продан концерну Total. Maersk Tankers, танкерное подразделение группы, купила APMH Invest A/S, дочерняя структура A.P.Moller Holding, инвестиционного подразделения A.P.Moller Foundation.