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    • Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 32

    17.08.2018

    • На 32 неделе фрахтовые ставки на перевозку судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря не изменились.            

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