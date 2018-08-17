Предварительное информирование отменяется

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 июля 2018 года №134 «О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии» срок вступления в силу обязательного предварительного информирования на морском транспорте перенесен на 1 июля 2019 года.

Причина отсрочки – «в связи с необходимостью доработки информационных систем таможенных органов государств-членов Евразийского экономического союза в части организации предварительного информирования».

Кто не верит – ниже копия решения ЕЭК.

Решение ЕЭК