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    • Предварительное информирование отменяется

    17.08.2018

    • Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 июля 2018 года №134 «О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии» срок вступления в силу обязательного предварительного информирования на морском транспорте перенесен на 1 июля 2019 года.

    Причина отсрочки – «в связи с необходимостью доработки информационных систем таможенных органов государств-членов Евразийского экономического союза в части организации предварительного информирования».

    Кто не верит – ниже копия решения ЕЭК.

    Решение ЕЭК

     

     

    135
    • Комментарии: 1
    Vladimir Korostelev
    17.08.2018, 15:33

    УСПЕЮТ ЛИ – ВОТ ВОПРОС.
    И КОМУ ЭТО «ИНФОРМИРОВАНИЕ» НУЖНО – ТОЖЕ ВОПРОС

    В тексте решения Коллегии ЕЭК есть содержится небольшое лукавство. Отсрочка связана не только с необходимостью «доработки информационных систем», но и с неготовностью всего пакета нормативно-правовых актов ЕЭК.

    Так, по состоянию на середину августа 2018, из четырех документов по предварительному информированию для водного транспорта разработаны и утверждены только ДВА (Решения №№51 и 52). А не готовы в том числе форматы электронных документов предварительного информирования, и пока они не появятся начинать доработку информационных систем не на чем.

    Кроме того, не будем забывать, что в России под «информационными системами таможенных органов государств-членов» понимается одиозный комплекс программных средств ФТС России «Портал «Морской Порт» (КПС ПМП). Он был разработан и принят с такими ошибками (идеология автомобильных перевозок для морского транспорта, неприятие международных стандартов электронного обмена данным), что по просьбе ФТС России на заседаниях экспертной группы ЕЭК по предварительному информированию было решено при обсуждениях КПС ПМП не упоминать. А между тем, ответственные за разработку этого «чуда» чиновники из ФТС успешно защитили диссертации в таможенной академии 🙂

    Поэтому, как будет доработан КПС ПМП, и что мы увидим в итоге – еще тот вопрос. Российский опыт показывает, что, если даже невозможно установить в ракету датчик скоростей обратной стороной, он все равно – с помощью кувалды или иным способом – будет установлен. Поэтому не будем спешить и радоваться, пока не увидим обновленную «информационную систему таможенных органов», которая не будет «летать задом наперед».

    А если «полетит» и даже если обновленный КПС ПМП будет «золотым и серебряным» само по себе предварительное информирование ни перевозчикам, ни участникам ВЭД не даст ничего кроме дополнительного обременения. Предварительное информирование появилось в связи с принятием нового таможенного кодекса ЕАЭС, и потребовало от перевозчиков не только представлять в таможню все те же самые бумажные документы, но и дополнительно набирать их вручную на Портале КПС ПМП (привет разработчикам).

    Причем цену своему «Порталу «Морской порт» отечественные таможенники прекрасно знают. В апреле этого года на заседании экспертной группы перевозчики предложили руководствоваться положения статьи 1.3ter Международной конвенции об облегчении международного морского судоходства (Конвенция ФАЛ) и ввести переходный период.

    Ведь, как гласит Конвенция ФАЛ: «Для перехода к обязательному использованию таких систем должен быть выделен период продолжительностью не менее 12 месяцев с даты их внедрения». То есть по Международной конвенции ФАЛ 1 июля 2019 года – это срок для таможенных органов, а для перевозчиков и участников ВЭД должен быть переходный период (не менее 12 месяцев) – то есть не ранее 1 июля 2020 года.

    При прочтении этой статьи с представителями ФТС России случилась истерика. Одна из таможенниц в запальчивости объявила, что эксперименты, проведенные в ЮТУ показали: на ввод данных в Портал ФТС «Морской порт» из комплекта бумажных документов только об одном грузовом судне требуется 14 (четырнадцать) часов ручной работы на клавиатуре (!) Вы представляете, что будет, если сотрудники таможенных органов по каждому пароходу будут 14 часов вводить документы? Да каждое судно будет задерживаться в порту на 14 часов!

    После этой речи всем присутствующим перевозчикам стало окончательно понятно, какое «предварительное информирование» их ждет. «Тяжесть жизни в целом неизменна», а таможня ждет, что информация в их системах возникнет «волшебным образом». Поэтому 1 июля 2019 года – срок для перевозчиков нерадостный. Вряд ли мы увидим что-то путное. Опыт предварительного информирования в Свободном порту Владивосток и все сопутствующие этому безобразия не обсуждал только ленивый.

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