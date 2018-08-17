Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Первая прибыль SM Line

    17.08.2018

    • Южнокорейский перевозчик SM Line получил свою первую операционную прибыль на сервисе Азия – Северная Америка с момента открытия бизнеса в апреле прошлого года.

    Как сообщает Pulse, SM Line объявил о том, что получил операционную прибыль в размере 100 тыс. долларов на второй неделе августа на сервисе Азия – Северная Америка. Это первая прибыль компании на еженедельной основе на сервисе.

    У SM Line работают два сервиса на североамериканской трейде, прибыль принес сервис Pacific Northwest.

    SM Line открыла бизнес в апреле прошлого года, после того как материнская Samra Midas Group купила активы обанкротившейся Hanjin Shipping. В частности, она приобрела трейд Азия – Северная Америка. В свою очередь, SM Line запустила на этом трейде два транстихоокеанских сервиса – China Pacific Express в апреле прошлого года и Pacific Northwest Service в мае этого года.

    По прогнозам SM Line, компания сможет зарабатывать 1 млн долларов еженедельно на сервисах маршрута Азия – Северная Америка.

    SM Line сосредоточилась на сервисах маршрута Азия – Северная Америка, где задействованы малые и средние перевозчики, когда как на трейде Азия – Европа доминируют крупные перевозчики, цитирует Pulse представителя SM Line.

    75
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ВладивостокВладивостокский морской торговый портКитайСервисЮжная Корея 17.01.2018 Новый сервис в ВМТП
    На Владивостокский морской торговый порт начал работать сервис China – Russia Express (CRX) южнокорейской контейнерной компании Sinokor Merchant […]
    0
    Hyundai Merchant MarineСервис 03.05.2018 Независимый сервис HMM
    Новый независимый сервис Hyundai Merchant Marine (HMM) Азия – Северная Европа (AEX), стартовавший 8 апреля этого года, оказался […]
    0
    АльянсыСервис 14.02.2018 Wan Hai Lines запускает новый сервис
    Wan Hai Lines запускает сервис AR1 на трейде Дальний Восток – Красное море. Как сообщают в компании, это […]
    0
    APM TerminalsONEКонсорциумСервис 04.05.2018 Новый сервис Ocean Network Express
    Ocean Network Express (ONE), объединенный контейнерный бизнес трех японских операторов, “K” Line, MOL и NYK Line, запустил новый […]
    0
    MaerskMaersk LineАзия - ЕвропаСервис 20.03.2018 Изменения на сервисах Maersk
    На трейде Азия – Европа
    0
    FESCO КитайСервисЭкспорт 16.02.2018 Первый экспортный поезд FESCO
    Из Сибири в Китай
    0
    EurogateHyundai Merchant MarineСервис 16.05.2018 Первый пришел
    Первый контейнеровоз в рамках нового независимого сервиса Азия – Северная Европа (AEX) Hyundai Merchant Marine (HMM) совершил судозаход […]
    0
    UnifeederБалтийское мореВеликобританияПольшаСервис 13.07.2018 Unifeeder добавил судно
    Между Польшей и Британией
    0
    COSCOOCEAN AllianceСервис 14.05.2018 Все сервисы OCEAN Alliance
    Cosco Shipping Lines в рамках документа Day Two Product, подписанного OCEAN Alliance, куда входят COSCO Container Lines, CMA […]
    0
    UECCРо-роСервис 07.06.2018 Ро-ро претендуют на контейнерные грузы
    UECC заменил на сервис судно на сервисе и рассчитывает оптимизировать затраты грузовладельцев на транспортировку грузов, ранее осуществлявшуюся в контейнерах
    0
    Линейное судоходствоСервисСредиземное море 18.05.2018 Новый сервис из Петербурга на Средиземноморье
    Для генеральных, проектных и навалочных грузов
    0
    2MHyundai Merchant MarineСервис 28.02.2018 HMM запускает независимый сервис
    На трейде Азия – Северная Европа
    0




    • Грузоперевозки Показать всё
    17.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 32
    17.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 32
    16.08.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    16.08.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 33, 2018
    10.08.2018 Жд экспорт через порты
    10.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 31
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.08.2018 Все деньги Maersk
    17.08.2018 Гданьск закупает краны
    17.08.2018 Безработные контейнеровозы
    16.08.2018 DPW сократил прибыль
    16.08.2018 Новые краны на APMT Maasvlakte II
    16.08.2018 Контейнерооборот Гонконга
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД