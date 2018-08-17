Первая прибыль SM Line

Южнокорейский перевозчик SM Line получил свою первую операционную прибыль на сервисе Азия – Северная Америка с момента открытия бизнеса в апреле прошлого года.

Как сообщает Pulse, SM Line объявил о том, что получил операционную прибыль в размере 100 тыс. долларов на второй неделе августа на сервисе Азия – Северная Америка. Это первая прибыль компании на еженедельной основе на сервисе.

У SM Line работают два сервиса на североамериканской трейде, прибыль принес сервис Pacific Northwest.

SM Line открыла бизнес в апреле прошлого года, после того как материнская Samra Midas Group купила активы обанкротившейся Hanjin Shipping. В частности, она приобрела трейд Азия – Северная Америка. В свою очередь, SM Line запустила на этом трейде два транстихоокеанских сервиса – China Pacific Express в апреле прошлого года и Pacific Northwest Service в мае этого года.

По прогнозам SM Line, компания сможет зарабатывать 1 млн долларов еженедельно на сервисах маршрута Азия – Северная Америка.

SM Line сосредоточилась на сервисах маршрута Азия – Северная Америка, где задействованы малые и средние перевозчики, когда как на трейде Азия – Европа доминируют крупные перевозчики, цитирует Pulse представителя SM Line.