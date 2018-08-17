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    • ПГК увеличивает рабочий парк полувагонов

    17.08.2018

    • «Первая грузовая компания» (ПГК) в I полугодии увеличила количество полувагонов, пригодных под погрузку в международном сообщении. Рост составил 5%. Как пояснили в компании, это первые результаты реализации технологии предупредительного ремонта эксплуатируемого парка.

    «Несмотря на то, что за последние два года средний возраст полувагонов уменьшился с 10,2 до 7,9 лет, их отцепки в текущий отцепочный ремонт  продолжают расти. При этом более 60% вагонов отцепляются по неисправности «тонкий гребень». Из-за износа колеса вагон выводится с фронтов погрузки и направляется в ТОР для ремонта или замены колесной пары. В результате образуется дефицит полувагонов, пригодных под погрузку. Операторы вынуждены направлять на грузовые станции дополнительные вагоны, чтобы избежать срыва плана погрузки. Мы внедрили новую технологию проведения предупредительного ремонта подвижного состава, чтобы максимально исключить подачу непригодных полувагонов», – прокомментировал заместитель генерального директора по техническому развитию ПГК Сергей Гончаров.

    Технология предупредительного ремонта реализуется в компании с декабря 2017 года. За это время компания сократила количество полувагонов с неисправными колесными парами на 9%, замена деталей из-за износа гребня колеса произведена почти у 5 тысяч вагонов.

    Уже на станциях массовой выгрузки определяется годность полувагона под погрузку. Если показатели не соответствуют требованиям технологии, вагон направляется в ремонт.

    В результате этих мер компания намерена увеличить количество вагонов, пригодных под погрузку во внутреннем и экспортном сообщении, улучшить техническое состояние парка, снизить количество порожних рейсов и вагонов, досылаемых под погрузку взамен забракованных. Это также позволит повысить эффективность работы вагонного парка в целом. 

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