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    • От сырьевого экспорта к экспорту с добавленной стоимостью

    17.08.2018

    • Сергей Омельянюк, региональный директор стран СНГ группы компаний AsstrA, о тенденциях в экспорте

    Структура торгового баланса РФ по экспорту существенно не меняется уже несколько лет. По данным ФТС, профицит внешней торговли России в январе-апреле 2018 года составил 65,3 млрд долларов, что на 17,9 млрд долларов больше, чем за аналогичный период 2017 года. Экспорт России в январе-апреле 2018 года составил 140,2 млрд долларов (на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года), импорт – $75 млрд (на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года).

    По информации ФТС, основа российского экспорта — топливно-энергетические товары (64,2%). Доля металлов и изделий из них составила 10,4%, продукции химической промышленности — 6%, а продовольственных товаров — 5,6%. Самая большая доля импорта приходится на машины и оборудование — 46,1%. На втором месте — продукция химической промышленности (19%), следом идут продовольственные товары (13,2%).

    Если анализировать структуру продаж нашей компании на рынке транспортно-логистических услуг, то можно сделать вывод, что рост экспортного потенциала страны очевиден. В 2017 год экспортные перевозки в портфеле продаж группы компании AsstrA увеличились почти вдвое по отношению к 2015 году.

    Однако доля экспортных перевозок в объемах перевозимых компанией грузов относительно небольшая – около 10% по данным 2017 года. Это обусловлено нашей стратегией продаж, которая ориентирована на импортные потоки. Ощущая положительную динамику на экспортных направлениях и проведя ряд корректирующих мероприятий, нам удалось добиться роста за счет новых логистических схем и маршрутов. 

    По нашему мнению, наращивание экспортного потенциала государства – задача не отдельно взятого ведомства или министерства. Для ее решения нужна совместная работа государственных структур и бизнеса – либерализация законодательства, стимулирование конкуренции в традиционно монопольных секторах логистики, упрощение и регламентирование таможенных процедур, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, а также комплекс мероприятий, стимулирующих к обновлению и приобретению нового подвижного состава и многое другое. Именно комплексное решение задач положительно отразится на развитии экспорта страны. 

    Уже сейчас можно отметить переход от экспорта сырьевого к экспорту «с добавленной стоимостью». Так, например, все меньше в экспорте лесной промышленности занимает лес-кругляк и все чаще готовые изделия или полуфабрикаты; в экспорте металлов реже перевозят болванки и чушки и чаще – прокатная продукция. Из этого можно сделать вывод, что доля переработки растет. Поэтому рост экспорта готовой продукции и увеличение доли экспорта в структуре ВВП – вполне реальная и выполнимая задача.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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